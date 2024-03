Tourisme : la Corée du Sud retrouve quasiment son niveau d’avant COVID-19

Photo : YONHAP News

En février, 1,03 million de touristes étrangers ont visité la Corée du Sud. Cela représente 86 % du niveau au même mois en 2019, soit avant l’apparition du COVID-19. Selon l'Office nationale du tourisme coréen (KTO), il s’agit d’une augmentation de 115 % par rapport à il y a un an.Concernant les nationalités les plus représentées, les Chinois sont arrivés en tête avec 344 000. Viennent ensuite les Japonais, les Taïwanais, les Américains et les Vietnamiens. A noter que le nombre de voyageurs en provenance des USA ou de Taïwan est encore plus élevé qu’avant la pandémie, enregistrant une hausse de 8,4 et de 2,3 %. Quant à celui de Chinois et de Japonais, ils représentent respectivement 76 et 86 % du niveau pré-coronavirus.Par ailleurs, le nombre de sud-Coréens qui ont voyagé à l’étranger le mois dernier était de 2,51 millions, enregistrant un bond de 45,6 %. Cela correspond à 96 % du niveau de février 2019.