Kyodo News : Washington souhaite organiser un sommet tripartite Séoul-Washington-Tokyo en juillet

Photo : YONHAP News

Le gouvernement américain se propose d'organiser un sommet tripartite entre Séoul, Washington et Tokyo, en marge du sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (NATO), prévu du 9 au 11 juillet prochains dans la capitale américaine. C'est ce qu'a rapporté hier Kyodo News, s'appuyant sur des ressources diplomatiques.Selon l'agence de presse japonaise, les discussions pourront se porter sur le renforcement de la posture de défense conjointe entre les armées des trois alliés, le partage des informations et la coopération dans la cybersécurité. Des mesures à prendre seront elles aussi évoquées pour répondre conjointement à l'invasion en Ukraine et le rapprochement avec la Corée du Nord par la Russie.Le média nippon a également fait savoir que le pays de l'oncle Sam souhaite discuter sur la coopération entre trois parties pour la sécurité économique. Washington espère ainsi créer des réseaux d'approvisionnement en matériels clé dont les semi-conducteurs, pour prévoir d'éventuelles pressions économiques de Pékin.Pour rappel : les dirigeants sud-coréen, américain et japonais ont tenu un sommet à trois en août dernier à Camp David aux Etats-Unis et ils se sont engagés à organiser au moins un tête-à-tête trilatéral par an. Cette possible rencontre de juillet se réalisera ainsi dans le contexte de cet engagement.Yoon Suk Yeol, Joe Biden et Fumio Kishida se sont d'ailleurs retrouvés lors des divers événements internationaux physiques et virtuels, tels que le sommet du Forum de coopération économique de l'Asie-Pacifique (Apec), tenu en novembre dernier à San Francisco, et le 3e Sommet de la Démocratie, organisé le mois dernier à Séoul.