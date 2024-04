Pentagone : Pyongyang continue ses livraisons d’armes à Moscou

Photo : YONHAP News

L’administration américaine considère que la Corée du Nord poursuit toujours son soutien militaire à la Russie. Cette estimation a été donnée par la porte-parole adjointe de son département de la Défense.Interrogée sur la question de savoir si Pyongyang continue de fournir ses armes à Moscou, lors d’un point presse hier, Sabrina Singh a répondu estimer que « le partenariat entre les deux pays prospère toujours, en d’autres termes il se multiplie ». Sans vouloir pour autant partager les informations détaillées sur les récentes livraisons. Elle a ajouté que « nous voyons toujours Moscou demander une aide militaire à ses partenaires comme la Corée du Nord et l’Iran ». Et de promettre que « les Etats-Unis seront toujours aux côtés de l’Ukraine ».Pour rappel, le royaume ermite semble avoir commencé à livrer des munitions et des missiles balistiques à son allié russe pour sa guerre contre l’Ukraine avant ou après leur sommet bilatéral en septembre dernier, selon le gouvernement américain.