JCS : Pyongyang tire un nouveau missile balistique de portée intermédiaire présumé

Photo : KBS News

La Corée du Nord continue de montrer ses muscles. Elle a tiré aujourd’hui un nouveau missile balistique, selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Celui-ci a précisé avoir détecté, vers 6h53, un projectile censé être un missile balistique de portée intermédiaire. Il a été lancé depuis la région de Pyongyang vers la mer de l'Est, séparant la péninsule de l’archipel japonais.L’armée de Séoul a annoncé avoir renforcé la surveillance et la vigilance face à d’éventuels lancements supplémentaires. Elle a également assuré partager étroitement avec les Etats-Unis et le Japon les informations sur les tirs balistiques de Pyongyang.Il s’agit de la première démonstration de force depuis le 18 mars. Ce jour-là, le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a supervisé une série d’exercices de tirs impliquant des lance-roquettes multiples de très grande taille, capables de placer l'ensemble du territoire sud-coréen à sa portée.Séoul analyse actuellement la distance parcourue par l’engin, son altitude et sa vitesse.