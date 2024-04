Tir de missile nord-coréen : Séoul, Washington et Tokyo s’engagent à continuer leur coopération

Photo : Getty Images Bank

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon se sont penchés aujourd’hui sur leur coopération tripartite après le tir d’un nouveau missile balistique nord-coréen.Lors d’un échange téléphonique, leurs représentants nucléaires, le sud-Coréen Lee Joon-il, l’Américaine Jung Pak et leur homologue nippon, Yukiya Hamamoto ont partagé leur évaluation du lancement du projectile et coordonné aussi la réponse à donner.Les trois émissaires ont également condamné fermement la nouvelle provocation de la Corée du Nord, en rappelant que celle-ci est contraire à plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu. Dans le même temps, ils ont dénoncé une bravade flagrante qui représente une grave menace pour la paix et la stabilité de la communauté internationale.Les diplomates des trois partenaires ont également affiché leur convergence sur la nécessité de continuer à travailler main dans la main afin de dissuader Pyongyang de se livrer à de nouvelles démonstrations de force, et ce sur la base de l’alliance Séoul-Washington ainsi que de leur coopération sécuritaire avec Tokyo.