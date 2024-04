Pyongyang annonce avoir tiré avec succès un nouvel IRBM hypersonique

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a déclaré avoir réussi à tirer un nouveau type de missile balistique hypersonique à portée intermédiaire (IRBM). La KCNA a annoncé ce matin que Kim Jong-un avait supervisé mardi le premier tir d'essai d'un nouveau missile balistique à combustible solide, équipé d'une ogive balistique, baptisé « Hwasong-16B ».Selon l'agence de presse officielle du pays communiste, l'ogive hypersonique s'est séparée d’un missile lancé vers le nord-est depuis un site situé en banlieue de Pyongyang, et a suivi la trajectoire de vol prévue. Elle aurait atteint sa première altitude cible de 101,1 km, puis son deuxième pic à 72,3 km en effectuant un vol de 1 000 kilomètres avant de tomber avec précision dans les eaux de la mer de l'Est.Le média d’Etat a également indiqué que ce test avait permis de prouver la fluidité et l'excellente capacité de manœuvre de l'ogive hypersonique nouvellement développée et de reconnaître l'importante valeur militaire stratégique du nouvel IRBM hypersonique. Le leader nord-coréen a déclaré qu’« une autre puissante arme stratégique démontrant la suprématie absolue des capacités technologiques de défense du pays avait vu le jour ».Hier, l'état-major interarmées sud-coréen (JCS) avait annoncé avoir détecté, vers 6h53, un projectile présumé être un missile balistique de portée intermédiaire, lancé depuis la région de Pyongyang. Il a indiqué que l'engin avait parcouru environ 600 km avant de s'abîmer dans la mer qui sépare les deux Corées et le Japon.Les IRBM hypersoniques sont difficiles à intercepter et à abattre. Ils ont une portée de 5 000 km, ce qui leur permettrait de frapper, depuis la Corée du Nord, la base militaire américaine sur l'île de Guam.