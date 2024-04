Tir de missile : l’UE appelle Pyongyang à cesser toute action illégale

Photo : YONHAP News

L'Union européenne (UE) a fermement condamné mardi le tir d'un missile balistique à portée intermédiaire effectué par la Corée du Nord. Dans un communiqué signé par son porte-parole, le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), chargé de la gestion des politiques étrangères de l'UE, a appelé Pyongyang à « mettre fin à toutes les actions illégales qui menacent la paix et la sécurité régionales et internationales ».Il a également exhorté le régime communiste à accepter les propositions de dialogue des pays concernés et à se conformer aux obligations découlant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, qui consistent à démanteler les armes nucléaires et les missiles balistiques du pays de manière complète, vérifiable et irréversible.Pour rappel, l'état-major interarmées sud-coréen a annoncé hier avoir détecté, vers 6h53, un projectile présumé être un missile balistique de portée intermédiaire nord-coréen tiré vers la mer de l'Est. Les autorités militaires de Séoul ont estimé que le Nord avait effectué un test de missile hypersonique.