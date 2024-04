Biden souligne, auprès de Xi, l’engagement américain pour la dénucléarisation de la péninsule

Photo : YONHAP News

Le président américain a souligné, mardi, lors d'un appel téléphonique avec son homologue chinois, « l'engagement continu des Etats-Unis en faveur de la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne ». C'est ce qu'a annoncé la Maison Blanche à travers un communiqué de presse publié à l'issue de l'entretien bilatéral.Joe Biden a ainsi réaffirmé sa volonté de poursuivre ses efforts visant à dénucléariser la Corée du Nord dans le contexte difficile actuel. En effet, le régime nord-coréen multiplie ses provocations balistiques avec le consentement tacite de la Russie et de la Chine. En outre, Moscou a récemment exercé son véto contre la résolution visant à prolonger le mandat du panel des experts du comité des sanctions contre Pyongyang du Conseil de sécurité des Nations unies.La Maison Blanche a par ailleurs fait savoir que Biden avait insisté, auprès de Xi, sur l'importance de maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan et la liberté de navigation en mer de Chine méridionale. Il a en outre exprimé ses inquiétudes concernant les politiques commerciales injustes et les pratiques économiques non marchandes de Pékin qui engendrent des effets néfastes sur les travailleurs américains et leurs familles.Le numéro un américain a également déclaré que son pays continuerait de prendre des mesures nécessaires pour empêcher que les technologies américaines avancées ne soient utilisées pour porter atteinte à la sécurité nationale. Avant d'ajouter que Washington maintiendra sa politique de « de-risking » (« réduction des risques ») en limitant l'accès de la Chine aux chaînes d'approvisionnement liées aux technologies essentielles telles que les semi-conducteurs de pointe.Cet entretien téléphonique était la première communication directe entre les deux leaders depuis leur rencontre en tête-à-tête, organisée le 15 novembre dernier à Woodside, près de San Francisco.