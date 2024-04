La Corée du Sud décroche un contrat de plus de 7 milliards de dollars pour un projet saoudien

Photo : YONHAP News

Samsung Engineering et GS E&C ont remporté un contrat de 7,2 milliards de dollars pour un projet d’expansion de l’usine de traitement de gaz de Fadhili, située dans l’est de l’Arabie saoudite. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, le Bureau présidentiel de Yongsan.Pour Séoul, grâce à la signature de l’accord, les contrats concernant des travaux de construction à l’étranger ont déjà atteint cette année 12,72 milliards de dollars. C’est un chiffre deux fois plus élevé que le montant enregistré à la même période l’an dernier. Il a indiqué qu’il allait contribuer à la réalisation de son objectif de décrocher l’équivalent de 40 milliards de dollars de contrats avant la fin de l’année.La présidence a expliqué que les efforts diplomatiques du chef de l’Etat avait ainsi porté ses fruits. Pour rappel, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et Mohammed Ben Salman, le prince héritier et Premier ministre d’Arabie saoudite, s’étaient accordés à coopérer en matière de construction d’infrastructures en novembre 2022. Puis, lors de la visite d’Etat du numéro un sud-coréen dans le pays du Moyen-Orient, en octobre dernier, ils avaient décidé de renforcer leur coopération dans ces domaines.