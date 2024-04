La FIFA sanctionne la Corée du Nord pour son refus d’organiser un match de qualification

Photo : YONHAP News

La Fédération internationale de football association (FIFA) a sanctionné la Corée du Nord qui avait refusé, au dernier moment, d'organiser le match retour de qualification face au Japon pour la Coupe du monde de football 2026. Elle lui a alors infligé une amende de 10 000 francs suisses et l'a déclarée perdante sur tapis vert. La plus haute instance du football mondial a publié cette décision mardi sur son site Internet.Le pays communiste devait initialement accueillir, le 26 mars, au Stade Kim Il-sung à Pyongyang, le quatrième match du deuxième tour de qualification du groupe B de la zone Asie pour les éliminatoires du prochain Mondial. Or, juste après sa défaite contre le Japon sur le score de 1-0 lors du troisième match le 21 mars à Tokyo, le royaume ermite a informé la Confédération asiatique de football (AFC) qu'il ne pourrait pas organiser l’événement prévu dans sa capitale. L'AFC a essayé de reprogrammer la rencontre dans un autre lieu, en vain.L'affaire a été soumise le 24 mars auprès de la Commission de discipline de la FIFA. Celle-ci a donc déclaré hier une défaite sur tapis vert de l'équipe nord-coréenne, sur le score de 3 à 0 donc, ouvrant ainsi la voie directe aux Japonais pour le prochain tour des éliminatoires.