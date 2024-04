Maison blanche : la Corée du Nord à l’ordre du jour du sommet Biden-Kishida

Photo : YONHAP News

L’inquiétude sécuritaire face aux provocations nord-coréennes et la coopération trilatérale entre les Etats-Unis et leurs deux principaux alliés d’Asie, la Corée du Sud et le Japon, doivent s’inviter au prochain sommet entre Joe Biden et Fumio Kishida. C’est ce qu’a annoncé hier la présidence américaine.Dans un briefing téléphonique, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale (NSC) a affirmé que Biden attendait beaucoup de son prochain entretien avec Kishida. John Kirby a ensuite ajouté que plusieurs sujets seraient sur la table. Parmi eux, les dossiers nord-coréen et chinois.Sachez que le Premier ministre nippon effectuera une visite d’Etat aux USA du 9 au 14 avril. Il prévoit un tête-à-tête avec le chef de la Maison blanche, au lendemain de son arrivée à Washington.