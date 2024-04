Onu : Pyongyang remercie Moscou d’avoir imposé la fin de la surveillance des sanctions à son encontre

Photo : YONHAP News

Pyongyang a exprimé sa grande reconnaissance envers Moscou, qui avait mis son veto jeudi dernier à un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. Un texte qui devait, s’il était adopté, prolonger d’un an le mandat du groupe d’experts chargé de surveiller l’application des sanctions contre la Corée du Nord.A en croire les médias russes, dont l’agence TASS, l’ambassadeur nord-coréen à l’Onu en a fait état hier lors d’un échange avec les journalistes au siège de l’organisation à New York. Kim Song a saisi l’occasion pour marteler que son pays n’avait jamais reconnu les sanctions onusiennes à son encontre, ni les missions de ces experts.Lors du vote, le texte en question a recueilli treize voix pour et la Chine s’est abstenue. Le Conseil compte 15 membres. Le mandat du panel se termine par conséquent le 30 avril.