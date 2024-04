Industries manufacturières fondamentales : Séoul débloque 636,9 milliards de wons pour leur croissance en 2024

Photo : YONHAP News

Séoul va accorder 636,9 milliards de wons, soit 434,5 millions d’euros, au secteur industriel pour développer la manufacture fondamentale. Il s’agit d’un bond de 57 % par rapport au budget établi l’an dernier. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie.Cette enveloppe concernera six secteurs de transformation, dont le moulage, le soudage et l’usinage plastique. Huit autres sont visé : ceux permettant de diversifier les matériaux et de rendre le processus plus intelligent, tels que la robotique et la conception technique.Le ministère a examiné et adopté un plan de promotion de ces industries pour 2024. Il a défini les principaux enjeux détaillés pour soutenir leur croissance stable et améliorer leur capacité d’innovation. Il compte aussi concevoir des stratégies pour développer les technologies de prochaine génération, qui ont passé une étude de faisabilité en 2023.D’ailleurs, Séoul révisera les projets de soutien aux zones spécialisées pour les industries manufacturières de base, et renforcera leur lien avec les collectivités locales et les institutions d’innovation des régions concernées.