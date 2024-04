Onu : l’ambassadrice des Etats-Unis attendue à Séoul et à Tokyo la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

L'ambassadrice des Etats-Unis aux Nations unies fera une visite successivement en Corée du Sud et au Japon, du 14 au 20 avril. Cette annonce a été faite, hier, par la mission américaine auprès de l’organisation internationale sur le réseau social X (ex-Twitter).Son porte-parole a indiqué que Lynda Thomas-Greenfield prendrait part aux activités visant à promouvoir la coopération bilatérale et trilatérale. Et ceci au sein du Conseil de sécurité de l’Onu et au-delà.La représentante américaine sera reçue par de hauts responsables gouvernementaux des deux principaux alliés asiatiques des Etats-Unis. L’enjeu principal de leurs discussions sera de créer un nouveau dispositif chargé de surveiller l’application des mesures punitives du Conseil contre la Corée du Nord. Un système pouvant remplacer le groupe d’experts de son comité des sanctions contre le régime communiste, dont le mandat prendra fin à la fin avril. La Russie ayant mis son veto à sa prolongation, le mois dernier, à l’Onu.Thomas-Greenfield profitera de son déplacement pour visiter la DMZ, la zone démilitarisée séparant les deux Corées. Elle prévoit aussi de rencontrer des jeunes transfuges nord-coréens réfugiés au Sud et des étudiantes de l’université féminine Ewha à Séoul.