Reuters : Washington va subventionner Samsung à hauteur de 6 à 7 milliards de dollars

Photo : YONHAP News

L’administration de Joe Biden a annoncé, hier, une subvention de 6,6 milliards de dollars au groupe taïwanais TSMC. Et ce dans le cadre de son plan « Chips and Science Act » visant à soutenir la production et la recherche dans le domaine des semi-conducteurs aux Etats-Unis.Dans ce contexte, Reuters a rapporté que Samsung Electronics recevra, quant à lui, une enveloppe moins importante que celle promise à son rival taïwanais. D’après une source citée par l’agence de presse, l’entreprise sud-coréenne se verra attribuer le troisième montant le plus important, derrière Intel et TSMC.Deux autres sources, également citées par le média britannique, ont expliqué que le département américain du Commerce prévoit d’annoncer la semaine prochaine l’octroi au géant sud-coréen d’une subvention de six à sept milliards de dollars.Sachez que le conglomérat construit actuellement une nouvelle usine de puces dans l’Etat du Texas. Coût de l’opération : 17 milliards de dollars. Il envisage d’annoncer lundi prochain un nouveau plan d’investissement, selon le Wall Street Journal. Cela portera à 44 milliards de dollars l’ensemble de ses investissements liés à ses usines texanes, y compris ceux dans les équipements d’emballage ainsi que dans la recherche et développement.