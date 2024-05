Les arts du spectacle connaissent un important rebond post-COVID-19

Photo : YONHAP News

Les arts du spectacle en Corée du Sud ont la côte : au premier trimestre 2024, l’industrie a enregistré son plus gros chiffre de ventes de billets depuis le début de la pandémie de COVID-19. C’est ce qu’a annoncé, hier, le Korea Performing Arts Box Office Information System.Selon l’institution, les ventes combinées au box-office de comédies musicales, de pièces de théâtre, de concerts classiques et d'autres spectacles se sont élevées à 290,4 milliards de wons, soit 196 millions d’euros, entre janvier et mars. C’est une hausse de 32,5 % par rapport à la même période l’an dernier, et un chiffre qui a plus que triplé par rapport au premier trimestre de 2020.Par genre, les comédies musicales ont mené la hausse, représentant 42,1 % du total des ventes de billets avec 122,3 milliards de wons, soit 82 millions d’euros. Viennent ensuite les concerts de K-pop, représentant 40,2 % des ventes avec 116,7 milliards de wons. Et fait étonnant. Ce sont les spectacles de cirque et de magie qui ont connu la plus forte hausse, +480,4 %, soit 15 milliards de wons par rapport à l'année dernière.