Trésor américain : Pyongyang et Moscou blanchissent les fonds volés lors de cyberattaques

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le numéro deux du Trésor a affirmé que la Corée du Nord et la Russie abusaient des cryptomonnaies. Il a donc exhorté le Congrès à agir rapidement pour contrer ces agissements.Wally Adeyemo en a fait part, hier, lors d’un témoignage précédant son audition devant le Sénat. Selon lui, non seulement les organisations terroristes comme le Hamas, mais aussi les deux pays cités cherchent un nouveau moyen de se servir des actifs numériques pour leurs transactions secrètes.Toujours selon le sous-secrétaire au Trésor, le régime de Kim Jong-un a pu obtenir des gains illicites via des cyberattaques complexes, difficiles à détecter, et blanchir, voire cacher l’argent. Quant au pays de Vladimir Poutine, il a contourné les sanctions financières des Etats occidentaux à son encontre, en utilisant notamment le principal stablecoin du marché de la crypto, le Tether.L’ancien avocat d’origine nigériane a qualifié les deux alliés d’« acteurs nuisibles ». Avant d’insister sur la nécessité pour les Etats-Unis d’élargir leur rôle pour bloquer leurs transactions illégales. Dans la foulée, il a sollicité les députés et les sénateurs à voter une législation à cet effet.