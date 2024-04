Washington se dit prêt à discuter avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis seraient ouverts au dialogue avec la Corée du Nord sur un large éventail de sujets. Et ce sans conditions préalables. C'est ce qu'a déclaré, hier, la directrice en chef pour l’Asie de l’Est et l’Océanie au Conseil de sécurité nationale américain (NSC).Lors d'un point de presse à Washington, Mira Rapp-Hooper a été interrogée sur les « mesures intermédiaires » nécessaires à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. A la question de savoir si elles comprennent le gel nucléaire et la limitation du nombre des missiles, elle a répondu qu'elles sont souvent interprétées dans le sens du contrôle strict des armements. Avant d'ajouter que les USA sont disposés à discuter d'une variété de sujets avec le pays communiste, si ce dernier souhaite un dialogue sur les moyens susceptibles de rendre plus sûrs la péninsule et l'Indo-Pacifique.Pour rappel, début mars, la haute responsable américaine avait déclaré que l’administration Biden envisagerait des « mesures intermédiaires » dans le processus de dénucléarisation complète de la péninsule. Une déclaration qui s'est prêtée à de nombreuses interprétations.Par ailleurs, Rapp-Hooper a également commenté la visite du numéro trois chinois en Corée du Nord, prévue cette semaine. Elle a indiqué que Washington s'inquiétait de la rhétorique et des actions du royaume ermite. Et d'exprimer son souhait de voir Zhao Leji évoquer ces questions à Pyongyang dans le but de rendre la région plus pacifique et plus stable.Enfin, s'agissant du sommet américano-japonais prévu ce mercredi, elle a estimé qu'aucune annonce spécifique ne serait faite concernant le dossier nord-coréen. Elle a toutefois indiqué que les USA s'attendaient à poursuivre les progrès d'une manière plus large en matière d'intégration régionale de la défense antimissile.