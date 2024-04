Le numéro trois chinois est attendu jeudi à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le numéro trois chinois va se rendre cette semaine en Corée du Nord. C'est ce qu'a annoncé, hier, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le président du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire effectuera une visite officielle du 11 au 13 avril, à l'invitation de Pyongyang.Zhao Leji assistera à la cérémonie d'ouverture de l'Année de l'amitié Corée du Nord-Chine. Cette dernière célèbre les 75 ans des relations diplomatiques bilatérales. Il est le plus haut responsable de Pékin à se rendre dans le royaume ermite depuis le début de la pandémie de COVID-19.Selon Mao Ning, cette visite démontre la haute importance qu'accorde son pays à ses liens avec le régime de Kim Jong-un. Elle a également annoncé espérer que les efforts communs des deux pays permettraient d'approfondir et de développer davantage leurs relations bilatérales.L'agence de presse officielle nord-coréenne a, elle aussi annoncé le même jour, qu'une délégation chinoise dirigée par Zhao Leji est attendue à Pyongyang, sans pour autant donner plus de détails.La Corée du Nord, qui avait fermé ses frontières en janvier 2020 en raison de la propagation du coronavirus, a repris de manière restreinte ses échanges avec la Chine en août 2023. Et cette année, les deux pays intensifient leur coopération dans divers domaines à l'occasion de l'anniversaire de l'établissement de leurs liens diplomatiques.Pour certains observateurs la visite du numéro trois chinois au Nord pourrait s'inscrire dans le cadre de la préparation d'une éventuelle visite de du dirigeant nord-coréen dans l'empire du Milieu. Pour rappel, le dernier sommet Corée du Nord-Chine remonte à juin 2019, lorsque Xi Jinping avait rencontré le Kim Jong-un à Pyongyang.