Journée des travailleurs : plaidoirie pour une meilleure protection des vulnérables

Photo : YONHAP News

Aujourd'hui, c'est la 134e Journée internationale des travailleurs. A cette occasion, le président de la Commission nationale des droits de l’Homme a appelé à améliorer la protection des travailleurs vulnérables.Dans un communiqué publié ce matin, Song Doo-hwan a rappelé que la législation du travail doit garantir les droits fondamentaux des travailleurs. Avant d'ajouter que son champ d'application doit évoluer en fonction des réalités économiques et sociales et permettre de protéger les travailleurs vulnérables. Selon lui, malgré cela, il existe toujours des catégories de travailleurs qui ne bénéficient pas de protection juridique.Song a notamment fait remarquer que les entreprises ayant quatre employés ou moins ont constamment été exclues de l'application des clauses essentielles de la loi sur les normes du travail. Et ce, depuis sa création. Il a évoqué les dispositions liées aux heures de travail légales, à l'interdiction du licenciement abusif ou encore aux restrictions sur les heures supplémentaires. Il a ensuite insisté sur la nécessité d'améliorer les conditions de travail des salariés de ces établissements. Pour information, ces premiers représentent environ 18 % de l'ensemble des travailleurs du pays.Le chef de la commission a également souligné que les lois et les institutions n'arrivent pas suivre l'évolution de la société. A ce propos, il cité le cas des personnes travaillant à la demande sur les plateformes numériques de services qui restent dans la zone d'ombre de la législation.Pour conclure, il a plaidé pour un effort national visant à garantir les droits des travailleurs vulnérables, à travers notamment le travail parlementaire et des actions gouvernementales.