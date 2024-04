Pentagone : Washington réitère son engagement pour la sécurité de la péninsule

Photo : YONHAP News

Le secrétaire américain à la Défense a affirmé que les Etats-Unis continueraient à consolider la paix et la sécurité dans la péninsule. Et ce, malgré les provocations incessantes de la Corée du Nord. Lloyd Austin a tenu ces propos dans une déclaration écrite soumise, mardi, au Sénat, juste avant l'audition de la Commission des forces armées sur le projet de budget de la défense américaine pour l'exercice 2025.Le chef de la défense américaine a déclaré que les USA renforceraient leur engagement en matière de dissuasion étendue et intensifieraient la coopération bilatérale et trilatérale avec leurs alliés, la Corée du Sud et le Japon. Il a précisé que ces efforts incluaient le partage d'informations, les exercices conjoints, le nouveau système de partage de données sur l'alerte aux missiles, ainsi que l'élargissement du déploiement en rotation des troupes américaines. Avant d'ajouter que le budget demandé par son département permettrait de garantir le maintien d'une posture de réponse des forces américaines face aux agressions du régime nord-coréen.Austin a également expliqué avoir augmenté le déploiement en rotation des actifs stratégiques américains dans la péninsule et repris les exercices conjoints de tirs réels à grande échelles. Objectif : dissuader les menaces nucléaires et balistiques nord-coréennes pesant sur le son pays.