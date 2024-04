Yomiuri : Séoul, Pékin et Tokyo envisagent de tenir leur prochain sommet fin mai

Photo : YONHAP News

Séoul, Pékin et Tokyo devraient organiser un sommet aux alentours des 26 et 27 mai, en Corée du Sud. C’est ce qu’a rapporté, ce matin, le Yomiuri shinbun.Le journal japonais a fait savoir que les trois pays étaient entrés dans la dernière phase de coordination du calendrier. La réunion rassemblera le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le Premier ministre chinois Li Qiang. Si tout se déroule bien, un sommet trilatéral se tiendra à Séoul, en près de quatre ans.Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a reçu, lundi dernier, Lee Hee-sup, le secrétaire général du Secrétariat de coopération trilatérale (TCS). Durant cette rencontre, Cho Tae-yul a déclaré que la Corée du Sud, la Chine et le Japon étaient « en dernière coordination » de la date de leur sommet à venir.