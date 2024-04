Rapprochement Washington- Tokyo : effet synergique sur la coopération avec Séoul

Photo : YONHAP News

La Maison blanche s’attend à ce que le renforcement de la coopération bilatérale entre les Etats-Unis et le Japon ait un effet synergique sur celle, trilatérale, avec la Corée du Sud. C’est ce qu’a déclaré, mardi, le conseiller américain à la sécurité nationale, lors d’un briefing.Jake Sullivan a indiqué que le sommet entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida, prévu aujourd’hui à Washington, influencerait les relations Séoul-Washington-Tokyo. Et, ce, de manière positive, notamment en matière de technologies, d’industries et d’économie.Quant aux tentatives de Pyongyang et de Tokyo pour organiser un sommet, Sullivan a estimé qu’une diplomatie basée sur les principes était bien de la part de Washington et un élément essentiel de l’ensemble des stratégies visant à répondre aux menaces nord-coréennes. Il a aussi rappelé que Washington était prêt à relancer des discussions diplomatiques avec le régime de Kim Jong-un, mais que ce dernier ne montrait pour l’instant aucun intérêt.