Turner : Pyongyang essaie de contrôler la société en effaçant le mot « réunification »

Photo : YONHAP News

L’effacement du mot « réunification » par le régime de Kim Jong-un serait des efforts désespérés pour contrôler ses habitants, et non un changement stratégique pour montrer son rapprochement avec la Russie ou ses capacités de développement d’armement. C’est ce qu’a affirmé, hier, la représentante spéciale du département d’Etat américain pour les droits de l’Homme en Corée du Nord.Julie Turner a participé à une conférence organisée par la Korea Society à New York. Dans son discours, elle a indiqué que Pyongyang était devenu encore plus répressif après la pandémie de COVID-19. Elle a cité des rapports sur les trois lois malfaisantes, la multiplication d’exécutions publiques, le renforcement du contrôle de la liberté de circulation et de la surveillance.Pour information, les lois en question ont été établies pendant la crise sanitaire liée au coronavirus. Leur objectif est de renforcer le contrôle et la surveillance, voire d'empêcher tout changement dans la société nord-coréenne.