La Justice américaine inculpe un ancien diplomate nord-coréen pour violation des sanctions contre Pyongyang

Photo : KBS News

Le département américain de la Justice a inculpé, hier, un ancien diplomate de l'ambassade de Corée du Nord en Thaïlande. La raison : il est accusé d’avoir violé des sanctions économiques américaines et d’être impliqué dans des affaires escroquerie bancaire et de blanchiment d'argent.Selon l'acte d'accusation, en février 2015, Ri Myong-ho, qui était alors troisième secrétaire chargé des affaires économiques de l'Ambassade nord-coréenne à Bangkok, avait négocié plusieurs contrats pour le compte d'une compagnie de son pays. Il avait organisé des expéditions de marchandises vers Pyongyang en recourant à des sociétés fictives et des complices en Thaïlande et en Malaisie. En ce faisant, il a réalisé de nombreuses transactions en dollars américains en dissimulant la destination réelle des biens auprès des institutions bancaires basées aux Etats-Unis.Matthew Olsen, sous-secrétaire à la Justice, chargé de la sécurité nationale, a déclaré que l'accusé avait délibérément contourné les sanctions américaines en utilisant des sociétés-écrans alors qu'il faisait entrer clandestinement des marchandises au nord du 38e parallèle. Avant d'ajouter que le département de la Justice poursuivra sans relâche ceux qui violent les sanctions et font progresser les programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques du régime communiste.