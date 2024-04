Yoon-Kishida : vers le renforcement de la coopération

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est entretenu, hier soir, par téléphone, avec le Premier ministre japonais, à la demande de ce dernier.Yoon Suk Yeol a d’abord tenu à manifester sa préoccupation concernant la situation internationale. Selon lui, celle-ci est de plus en plus instable, y compris dans la péninsule et dans l’Indopacifique. Puis, il a proposé à Fumio Kishida de contribuer à la paix et à la prospérité régionales à travers une étroite coopération entre leurs pays et avec les Etats-Unis.Dans cet échange téléphonique de 15 minutes, le chef du gouvernement japonais a fait part des résultats de son récent voyage dans la capitale américaine. Il a ensuite affirmé que Tokyo souhaitait continuer à travailler main dans la main avec Séoul face aux défis mondiaux, et ce en tant que partenaires et en se basant sur leur solide collaboration avec Washington.Les deux hommes ont également partagé leur volonté d’agir ensemble face à Pyongyang. Avant de promettre de poursuivre, cette année encore, la communication entre eux comme entre leurs autorités diplomatiques. Objectif : maintenir leur relation de confiance. Un lien qui a été établi par les sept sommets Yoon-Kishida de l’an dernier.