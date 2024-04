Séoul-Washington-Tokyo : préparation de la prochaine conférence des ministres de l’Industrie

Photo : YONHAP News

Le vice-ministre adjoint sud-coréen de l’Industrie et du Commerce, Yang Byung-nae, a achevé, hier, une visite de trois jours à Washington.Objet de son déplacement : coordonner les détails de deux réunions décidées lors d’un récent voyage américain de son patron, Ahn Duk-geun. Il s’agit de la conférence des ministres de l’Industrie de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon, ainsi que du Dialogue sud-coréano-américain sur la chaîne d’approvisionnement et le commerce (SCCD). Ces deux rendez-vous auront lieu au premier semestre 2024.Dans la capitale américaine, Yang a été reçu par de hauts responsables de l’administration Biden et du Congrès. L’occasion pour lui de faire part à ses interlocuteurs des difficultés des entreprises de son pays, qui exportent leurs produits vers l’Amérique. Il les a sollicités, en même temps, pour faire en sorte que les fabricants sud-coréens de puces électroniques reçoivent eux aussi une subvention américaine, suffisante et impartiale. Sans oublier les incitations fiscales prévues par la loi sur la réduction de l’inflation (IRA).A l’issue de ces rencontres, le haut fonctionnaire a annoncé avoir constaté que l’opinion publique américaine est favorable aux investissements des firmes sud-coréennes aux Etats-Unis. Et de promettre de multiplier des contacts de tous niveaux avec les autorités concernées en vue de soutenir les entreprises qui investissent aux USA.