Aide humanitaire à l’Ukraine : déblocage de 200 millions de dollars en 2024

Photo : KBS News

En voyage à Washington, le ministre des Finances, Choi Sang-mok, a déclaré que son pays débloquerait, cette année, 200 millions de dollars d’aide humanitaire aux Ukrainiens. Il a fait cette annonce devant la cinquième conférence internationale de soutien à l’Ukraine, qui s’est tenue, hier, dans la capitale américaine.Séoul envisage de verser, à moyen et à long termes, un total de 2,1 milliards de dollars d’aide au pays envahi par la Russie, y compris 100 millions promis par le président Yoon Suk Yeol lors de son tête-à-tête avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. C’était en juillet 2023. La contribution sud-coréenne aux fonds créés à cet effet par la Banque mondiale et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) s’élève respectivement à 500 millions de dollars.Le même jour, celui qui est aussi le vice-Premier ministre à l’Economie, a été reçu par le président de la banque interaméricaine de développement (BID), Ilan Goldfajn. Il s’agissait de leur première rencontre depuis sa prise de fonction, en décembre dernier.A cette occasion, Choi s’est engagé à offrir une somme de l’ordre de 150 millions de dollars à BID Invest. C’est une entité complémentaire du BID, qui se concentre sur les opérations du secteur privé. Il a également appelé le patron de l’institution à coopérer pour que le deuxième Forum commercial entre la Corée du Sud et les pays d’Amérique latine, prévu en juillet, soit un succès.