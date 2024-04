Pyongyang retire des lampadaires de deux routes intercoréennes

Photo : KBS News

La Corée du Nord poursuit la mise en œuvre des mesures visant à exclure toute réconciliation avec sa voisine du Sud. Elle a retiré, cette fois, plusieurs dizaines de lampadaires installés sur deux routes reliant Séoul respectivement au complexe industriel intercoréen de Gaeseong et à celui touristique des monts Geumgang au Nord.Selon une source de l’armée sud-coréenne, les caméras de surveillance de celle-ci ont détecté de telles opérations, en mars. Deux mois plus tôt, le pays communiste avait installé des mines sur ces deux voies.Les travaux de reconnexion de la route Séoul-Gaeseong s’étaient achevés en 2004. Les employés des entreprises sud-coréennes implantées sur le site industriel avaient fait des allers-retours entre les deux villes avant la fermeture du parc en 2016. Le personnel sud-coréen du Bureau de liaison intercoréen avait fait de même avant le début de 2020. Cette année-là, l’instance, également située à Gaeseong, avait été détruite par Pyongyang.En ce qui concerne la voie reliant le Sud, plus précisément la commune de Goseong, aux monts Geumgang sur la côte est, elle a été inaugurée en 2005 et était empruntée essentiellement par les autocars transportant les touristes sud-coréens avant la suspension de leurs excursions en 2008.Les deux voies ont été un temps perçues comme des symboles de la coopération et des échanges entre les deux Corées.Séoul n’a pas tardé à réagir. Un responsable du ministère de la Réunification a rappelé que les travaux avaient été financés par le gouvernement sud-coréen. En d’autres termes, le Nord doit rembourser les frais. Il a également indiqué que le retrait des réverbères était bel et bien contraire à l’esprit de l’accord intercoréen.