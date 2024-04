Photo : YONHAP News

Un séisme est survenu, hier à 23h14, dans le détroit entre Kyushu et Shikoku, au Japon. Et du côté sud-coréen, des signalements de ressentis de vibrations ont afflué des régions de Busan et du Gyeongsang du Sud : 160 rapports et 119 appels ont été recensés.Par région, Ulsan a enregistré le plus grand nombre de signalements, environ 80, suivie de celle de Busan avec 55 et du Gyeongsang du Sud avec 27.L'Agence météorologique japonaise a déclaré que ce séisme avait été ressenti avec une intensité d'environ 6 sur l’échelle de Richter, dans les préfectures de Kochi et d'Ehime à l'ouest de Shikoku. Un tel chiffre implique des difficultés à rester debout et des dommages potentiels tels que des rupture de carrelage, de vitres et le renversement d'étagères.