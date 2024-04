Photo : YONHAP News

Park Chan-wook va produire une série télévisée en anglais du film « Oldboy ». C’est ce qu’a rapporté, hier, le magazine Variety.Selon certaines informations, le réalisateur et scénariste sud-coréen aurait commencé à travailler avec Lionsgate Television et aurait déclaré que la société partageait sa volonté d’amener « Oldboy » dans le monde de la télé. Avant d’ajouter qu’il avait hâte de travailler avec ce studio sur ce projet original et ambitieux.« Oldboy », sorti en 2003, est un film écrit et réalisé par Park, basé sur le dessin animé japonais du même nom. En 2004, il est devenu le premier film coréen à remporter le Grand Prix du Jury au Festival International du Film de Cannes et a connu un succès mondial au box-office.