Séoul-Washington-Tokyo : réunion des ministres des Finances

Photo : YONHAP News

Comme prévu, les ministres des Finances de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon se sont réunis hier à Washington. Il s’agit de leur première rencontre.Dans sa prise de parole, l’Américaine Janet Yellen a souligné la nécessité de la coopération entre les trois nations face à « la répression économique » de la Chine. La secrétaire au Trésor n’a pas nommé explicitement l’empire du Milieu. Néanmoins, la répression qu’elle a évoquée est interprétée comme les mesures punitives économiques auxquelles Pékin a recours afin d’atteindre ses objectifs diplomatique et sécuritaire. Il peut s’agir par exemple de ses représailles contre le déploiement en Corée du Sud du bouclier antimissile américain THAAD. C’était en 2017.Yellen a également affirmé que sa préoccupation majeure en tant que patronne du Trésor américain était de renforcer les relations avec les alliés et les partenaires des Etats-Unis, dont la Corée du Sud et le Japon.Dans le même temps, l’économiste de carrière a affirmé s’attendre à mener des discussions approfondies avec ses homologues de ces deux pays d’Asie du Nord-est sur différents dossiers. Elle a alors évoqué les grands défis économiques du monde, le soutien aux petits Etats insulaires du Pacifique ou encore la coopération avec les institutions financières internationales.Pour terminer, la ministre américaine s’est déclarée certaine que les trois partenaires continueront de travailler main dans la main pour régler nombre de défis devant eux. Et ce, pour doper la croissance de leurs pays comme de la région indopacifique et pour assurer leur sécurité nationale.