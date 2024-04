BOK : la chute du won sud-coréen face au dollar américain ne va pas durer

Photo : KBS News

Le gouverneur de la Banque de Corée (BOK) s’est exprimé sur la politique monétaire de son pays à l’occasion de la réunion de printemps 2024 du Fonds monétaire international (FMI), tenue hier, à Washington.Sur la chute du won sud-coréen face au dollar américain, Rhee Chang-yong a affirmé qu’elle avait légèrement dépassé les limites acceptables par les fondamentaux des marchés. Il a ensuite ajouté que son pays disposait pourtant des ressources et des moyens lui permettant d’intervenir de manière efficace et d’apaiser la volatilité.D’après le patron de l’institution, la monnaie sud-coréenne est pénalisée par la politique monétaire américaine et les tensions géopolitiques, et les devises japonaise et chinoise sous pression. Cela dit, la dépréciation brutale du won n’est qu’éphémère, contrairement à il y a un an et demi, lorsque la Réserve fédérale américaine a relevé ses taux directeurs de 0,75 point.A propos du fait que les Etats-Unis sont désormais le premier débouché commercial du pays du Matin clair devant la Chine, le banquier central a estimé que cela n’est pas dû uniquement aux tensions géopolitiques. Selon lui, il y a un autre facteur : l’empire du Milieu est devenu très compétitif dans l’industrie de nombre de biens intermédiaires. En revanche, les choses n’ont pas autant avancé en Corée du Sud ces 15 à 20 dernières années.