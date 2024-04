Han Duck-soo promet de stabiliser la vie quotidienne des sud-Coréens

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre s’est engagé à minimiser l’impact des risques extérieurs sur l’économie nationale et à conjuguer toutes les forces de l’Etat pour rendre meilleure la vie de ses concitoyens. Il a tenu ces propos lorsqu’il a présidé, aujourd’hui, une réunion interministérielle.Dans la foulée, Han Duck-soo a demandé à tous les ministères de faire de cette tâche leur chantier prioritaire et de rester à l’écoute des préoccupations des sud-Coréens afin de répondre aux différents problèmes qui se posent dans leur quotidien.Le chef du gouvernement a, en outre, appelé tous les ministres ainsi que leurs équipes de travail à lancer une meilleure campagne de communication pour mieux faire connaître au peuple leurs politiques.Par ailleurs, Han a affirmé que la vie et la sécurité du peuple sont les valeurs à protéger en toute priorité. Avant d’exhorter tous les ministères et toutes les collectivités locales de travailler pour cette cause avec une vigilance particulière.