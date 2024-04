Parlement : reprise du bras de fer autour de l’amendement sur la gestion des céréales

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, le bras de fer recommence entre le parti présidentiel et les oppositions autour de la révision de la loi sur la gestion des céréales.La commission compétente du Parlement a voté, aujourd’hui, pour inscrire à l’ordre du jour de la séance plénière l’amendement II de la législation, proposé également par le Minjoo, la principale composante des oppositions. Le vote a eu lieu en l’absence des élus membres du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement de Yoon Suk Yeol, qui y est opposé.Pour rappel, l’amendement I a été voté en mars 2023 à l’initiative du mouvement dirigé par Lee Jae-myung. Mais le président de la République a aussitôt exercé son veto pour demander aux députés de débattre à nouveau sur le texte. Mais celui-ci n’a finalement pas été adopté le mois suivant, faute de quorum.Mécontentes, les oppositions ont présenté une nouvelle proposition et l’ont mise à l’ordre de la commission permanente de la législation et des affaires juridiques. C’était en février dernier. Selon la loi sur le Parlement, cette commission a 60 jours pour passer le texte à la séance plénière. Le cas échéant, la commission concernée, celle de l’agriculture pour ce dispositif, peut le faire, si plus des trois cinquième de ses membres sont d’accord.L’amendement I a obligé le gouvernement à acheter l’ensemble de la quantité dépassée du riz, si sa production est supérieure de 3 à 5 %, ou encore si son cours chute de 5 à 8 % par rapport à l’année précédente. Mais sa nouvelle révision réduit la quantité en question.A noter que l’inscription d’un texte à l’ordre du jour de la séance plénière signifie qu’il peut être soumis au vote de tous les législateurs.