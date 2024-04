Yoon veut davantage de communication avec la majorité et l’opposition

Photo : YONHAP News

Le président de la République se concentrera sur l’amélioration de sa communication avec la majorité et l’opposition. C’est ce qu’il a déclaré lors de l’annonce de son nouveau secrétaire général, ce matin.Yoon Suk Yeol a expliqué qu’il avait appelé les hauts officiels de son bureau de transmettre des messages aux sud-Coréens de manière à ce que ces derniers puissent les comprendre plus facilement. Selon lui, il avait accordé, ces deux dernières années, la priorité à la conception et à la mise en place de ses politiques. Pourtant, il compte désormais communiquer davantage avec les citoyens sur ces dernières et sur l’orientation du gouvernement. Et, pour ce faire, le chef de l’Etat a l’intention d’améliorer ses relations non seulement avec le parti au pouvoir mais aussi avec ceux de l’opposition.Quant à sa prochaine rencontre avec Lee Jae-myung, le chef du Minjoo, la première formation de l’opposition, le numéro un sud-coréen a fait part de sa volonté de chercher des sujets liés à la vie du peuple sur lesquels ils pourraient se mettre d’accord.