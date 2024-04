Le conseiller présidentiel à la sécurité nationale s’exprime sur les relations de Séoul avec ses voisins

Photo : YONHAP News

Le conseiller présidentiel à la sécurité nationale a donné, samedi dernier, une interview exclusive à l’émission de télévision de la KBS, « North Windows ».Chang Ho-jin y a évoqué d’abord les relations entre la Corée du Sud et la Russie. Selon lui, leurs liens devront être restaurés après la fin de la guerre en Ukraine. Il a expliqué que les deux pays maintenaient leurs relations grâce à un « levier », en dépit de la guerre et de la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou. En effet, il a reconnu que ce dernier a reçu des armes du régime de Kim Jong-un, mais que ce que la Russie a donné à son pays allié en contrepartie restait très restreint. Avant d’expliquer que Moscou est bien conscient de ce qui préoccupe Séoul, et vice-versa.Quant à une possible alliance entre Pyongyang, Pékin et Moscou, Chang a souligné qu’il existait simplement des intersections entre eux. D’après lui, leur alliance n’a pas été standardisée, et la Chine et la Russie ont des intérêts différents du royaume ermite.Par ailleurs, Chang a fait savoir que Séoul soutenait un éventuel sommet entre Pyongyang et Tokyo, en rappelant la situation actuelle où aucun dialogue ne s’est encore tenu.Avant de finir, le conseiller présidentiel a déclaré que les menaces nord-coréennes pourraient s’expliquer par les efforts du régime de s’unir au niveau intérieur. Il a souligné que, même si le pays communiste niait soudainement tout ce qui était lié à la réunification, cela ne changerait pas les politiques sud-coréennes.