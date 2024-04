La ville de Séoul va accorder une subvention « nouveau-né » aux couples locataires

Photo : KBS News

La ville de Séoul va fournir tous les mois une aide financière de 300 000 wons, l’équivalent de 200 euros, à tout couple locataire d’un logement ayant un nouveau-né, et ce, dès l’année prochaine. La prime sera versée indépendamment des revenus et de l’âge des parents et, ce, au cours de deux ans. Objectif : minimiser les cas où les citoyens doivent quitter la capitale ou renoncer à avoir des enfants en raison des frais de location de logement.Cette subvention concernera les locataires dont le « jeonse » s’élève à moins de 700 millions de wons, soit 473 000 euros, ou le loyer mensuel est inférieur à 2,68 millions de wons, ou 1 810 euros. Le « jeonse », pour ceux qui ne sont pas familier avec le système coréen, consiste à verser environ la moitié du prix à l’achat au propriétaire et à le récupérer, en quittant l’appartement, au mlieu de payer un loyer mensuel.Une fois lancée en 2025, cette subvention profitera à près de 10 000 foyers chaque année.