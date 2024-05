Photo : YONHAP News

Après quatre mois consécutifs de rebond, la production industrielle est repartie à la baisse en mars. A en croire l’Institut national des statistiques (Kostat), elle a, en effet, reculé de 2,1 % par rapport à février. Son indice s’est ainsi établi à 112,6.Dans le détail, la production des industries minière et manufacturière a chuté de 3,2 % sur un mois. Il s’agit de sa plus forte baisse en 15 mois. En cause, l’effet de base relativement élevé de février. Leur fabrication avait alors grimpé de 2,9 %.Le repli a également été observé dans le secteur tertiaire (0,8 %), dans les investissements dans les biens d’équipement (-6,6 %) et dans les machines (-7,8 %). En revanche, l’indicateur des ventes au détail a progressé de 1,6 %, comparé à février.