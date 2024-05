Météo : après la pluie vient le beau temps

Photo : YONHAP News

Ce mercredi, le pays du Matin clair se dégage peu à peu des nuages et de la pluie dont il a fait l’expérience ces derniers jours. En effet, ce matin, il fait beau dans toute la moitié nord mais quelques nuages et précipitations sont encore d’actualité dans le sud. En revanche, cet après-midi, c’est tout le territoire qui sera baigné de soleil.Sur le chemin du travail, les températures évoluent entre 8°C, la minimale, à Chuncheon, et 14°C, la maximale, sur l’île insulaire de Jeju. Il fait 10°C dans les régions intérieures, dans la diagonale de Jeonju à Gangneung en passant par Daegu. La côte sud, quant à elle, affiche un mercure de 12°C.Dans la deuxième moitié de journée, il fera entre 16°C, à Ulsan, et 22°C, à Gwangju. 21°C sont prévus dans la capitale et dans toute la moitié nord. Il fera 18°C à Busan, et 19°C à Jeju.