MIKTA : adoption d’une déclaration sur les préoccupations concernant le trafic d’armes de Pyongyang

Photo : Cámara de Diputados de México

A l'issue de la 10e réunion des présidents des parlements du groupe MIKTA, tenue à Mexico City, a été adoptée une déclaration reflétant les préoccupations de la communauté internationale concernant le commerce illégal d'armes de la Corée du Nord. C’est une première.Cette adoption a été annoncée, mardi, par, entre autres, l'Assemblée nationale sud-coréenne et la Chambre des députés du Mexique, qui assure la présidence de l’organisation. Le texte s'intitule « Action parlementaire conjointe pour un monde plus pacifique, équitable et juste » et comporte 22 points.La déclaration exprime notamment les sérieuses préoccupations concernant les tirs de missiles balistiques, l'utilisation de technologies connexes et le commerce illégal d'armes de Pyongyang. Ces éléments étaient absents du projet initial. Cependant, selon certaines sources, le Parlement sud-coréen aurait activement plaidé pour leur insertion. Et ce, dans un contexte où grandissent les inquiétudes de la communauté internationale concernant le trafic illicite d'armes du régime de Kim Jong-un. Notons que des inspecteurs de l'Onu ont récemment confirmé que les débris d'un projectile qui a frappé la ville ukrainienne de Kharkiv, en janvier dernier, provenaient d'un missile balistique nord-coréen.Le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Kim Jin-pyo, a indiqué à l'agence de presse Yonhap que certains participants s'étaient en effet montrés réticents à l’idée d’inclure dans la déclaration des problèmes non abordés dans le processus de consensus gouvernemental, mais qu'ils s'étaient finalement accordés sur une position unifiée.Par ailleurs, le pays du Matin clair assumera la prochaine présidence tournante du groupe, prenant le relais du Mexique. Pour information, le MIKTA est un partenariat consultatif informel qui réunit cinq nations, à savoir la Corée du Sud, le Mexique, l’Indonésie, la Turquie et l’Australie.