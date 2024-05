Les médecins avec une licence étrangère pourront exercer en cas de catastrophe sanitaire

Photo : KBS News

Les médecins, disposant d’une licence acquise à l’étranger, pourront désormais exercer en Corée du Sud, lorsque l'état d’alerte sanitaire sera élevé à son plus haut niveau. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, le ministère de la Santé et du Bien-être.Objectif : répondre au manque de services médicaux sur fond de pénurie de professionnels. Pour le ministère, ce projet de loi permettrait à ceux, possédant un permis d’exercice étranger, de fournir des services, voire de protéger la santé et la vie de la population.Le gouvernement sud-coréen avait relevé, le 23 février, son état d’alerte sanitaire à « sévère », alors qu’un bon nombre de jeunes docteurs avait annoncé démissionner pour s’opposer au projet de réformes des études médicales.