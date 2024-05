Un ex-responsable du Pentagone remet en question le stationnement des GI’s en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Un ancien haut responsable du département de la Défense américain a déclaré que les Etats-Unis devraient concentrer leurs efforts pour contrer les menaces de la Chine et que, dans cette optique, il ne serait pas nécessaire de stationner leurs forces armées en Corée du Sud.Elbridge Colby, qui a été secrétaire adjoint à la Défense pour la stratégie et le développement des forces sous l'administration de Donald Trump, a tenu ces propos lors d'une interview accordée à l'agence de presse Yonhap, lundi, à Washington. Il est pressenti comme candidat au poste de conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche en cas de réélection de Trump.Il a affirmé que les Forces américaines en Corée du Sud (USFK) ne devraient pas être « tenues en otage » pour faire face aux menaces nord-coréennes. Selon lui, ces dernières ne sont pas les principales préoccupations de son pays. Avant de souligner que la Corée du Sud devrait assumer la responsabilité « écrasante » de sa propre défense.Selon l'ex-officiel, les Etats-Unis n'auraient pas les capacités militaires suffisantes pour combattre à la fois la Chine et la Corée du Nord et, par conséquent, ils devraient soutenir leur allié asiatique uniquement en cas d'intervention directe de Pékin dans une éventuelle crise de la péninsule. Dans la foulée, il a préconisé une refonte du plan d'opération sud-coréano-américain qui prévoit un déploiement massif des forces américaines en cas de conflit entre les deux Corées.Enfin, Colby a également plaidé pour un transfert rapide de l'OPCON, le contrôle des opérations militaires en temps de guerre dans la péninsule, de Washington à Séoul.