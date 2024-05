L’ambassadeur tchèque visite une centrale nucléaire à Ulsan

Photo : YONHAP News

Nous avons appris que l’ambassadeur tchèque en Corée du Sud s’est rendu, vendredi dernier, à la centrale nucléaire Saeoul, à Ulsan, dans le sud-est de la péninsule.Pour rappel, les entreprises française, EDF, et sud-coréenne, KHNP, sont en lice dans un appel d’offres de l'ordre de 30 000 milliards de wons, soit 20,45 milliards d’euros, pour la construction de réacteurs en République tchèque. Elles avaient déposé, fin avril, leurs offres définitives au groupe public d'électricité CEZ pour construire quatre unités nucléaires à Dukovany et Temelin. La gagnante sera annoncé au plus tard mi-juillet.Ivan Jančárek devrait partager les résultats de sa visite à la centrale nucléaire sud-coréenne avec les autorités concernées. Les centrales nucléaires Saeoul 1 et 2 sont équipées de l’APR-1400, l'un des derniers modèles de réacteur sud-coréen. Deux autres centrales y sont aussi en construction. De son côté, la République tchèque aurait pu observer le processus de construction et d’opération de ces installations.Si la Corée du Sud signe ce contrat, ce sera sa première exportation d’une centrale depuis 2009.