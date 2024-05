Météo : pas un nuage à l’horizon

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, il fait très beau et cette tendance se poursuivra tout au long de la journée et sur tout le territoire.Sur le chemin du travail, les températures évoluent entre 9°C, la minimale, à Chuncheon, Daejeon ainsi qu’à Daegu, et 12°C, la maximale, sur l’île insulaire de Jeju. Dans les régions intérieures il faut compter entre 9 et 11°C, dont 10°C à Suwon et Gwangju. La côte sud, quant à elle, affiche un mercure allant de 10 à 12°C.Dans la deuxième moitié de journée, il fera plus chaud que la veille. En effet, Météo-Corée prévoit une minimale de 20°C à Mokpo, et de 21°C à Jeju, Suwon et Séoul. Cependant, il fera entre 22 et 23°C sur la côte sud, 25°C à Daegu et même 26°C à Gangneung.