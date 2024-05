Pyongyang continue de détruire des installations sud-coréennes sur son sol

Photo : KBS News

La Corée du Nord a démoli une caserne de pompiers, située dans la zone spéciale du mont Geumgang. Et ce, alors même que c’était une installation gouvernementale sud-coréenne.C'est ce qu'a annoncé, aujourd'hui, lors d'un briefing, le porte-parole du ministère sud-coréen de la Réunification. Selon lui, Séoul exprimait un profond regret à ce sujet et exhortait fermement Pyongyang à cesser immédiatement la démolition de ses installations. Il a également affirmé que toute responsabilité découlant de cette situation, notamment la violation des droits de propriété, incombait entièrement aux autorités nord-coréennes. Avant d’ajouter qu’il examinera des mesures légales connexes.Koo Byoung-sam a fait savoir que la démolition complète de la caserne avait été constatée fin avril. Selon lui, d'autres installations touristiques, dont l’hôtel Haegeumgang, avaient également été détruites.Parmi les installations dans la zone spéciale du mont Geumgang, deux bâtiments appartenaient au gouvernement sud-coréen, à savoir le centre de réunions des familles séparées et la caserne de pompiers en question. Avec la démolition de ce dernier, il ne reste que le centre de réunions.