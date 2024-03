AFC: Nächstes WM-Qualifikationsspiel zwischen Nordkorea und Japan findet an neutralem Ort statt

Photo : YONHAP News

Das anstehende Qualifikationsspiel zwischen Nordkorea und Japan für die Fußballweltmeisterschaft 2026 findet nicht in Pjöngjang, sondern an einem neutralen Ort statt.Das bestätigte die Asiatische Fußballkonföderation AFC. Die Partie werde weder abgesagt noch verschoben, sagte AFC-Generalsekretär Dato´ Windsor John der Nachrichtenagentur AFP am Freitag.Es ist noch nicht bekannt, wo das am Dienstag vorgesehene Spiel ausgetragen wird.In der zweiten WM-Qualifikationsrunde in Asien spielen Nordkorea und Japan in Gruppe B. Im Spiel am Donnerstag in Tokio setzte sich Japan mit 1:0 gegen Nordkorea durch.Das nächste Spiel sollte am 26. März im Kim-Il-sung-Stadion in Pjöngjang ausgetragen werden. Japanische Medien berichteten jedoch, dass Nordkorea dies kurzfristig abgesagt habe.Der AFC-Generalsekretär teilte AFP nicht mit, warum das Spiel nicht wie ursprünglich geplant in der nordkoreanischen Hauptstadt stattfinden soll.Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo hatte gemeldet, dass in Nordkoreas Medien über eine bösartige Infektionskrankheit in Japan berichtet werde. Es scheine sich um eine Eindämmungsmaßnahme gegen zunehmende Fälle des Streptokokken-induzierten toxischen Schocksyndroms (STSS) in Japan zu handeln.