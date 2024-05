Pressekonferenz zu zwei Jahren im Amt: Präsident Yoon entschuldigt sich für „unkluges Verhalten“ seiner Frau

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat sich wegen des Skandals um die Annahme einer Luxustasche durch seine Ehefrau Kim Keon-hee entschuldigt.Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag anlässlich des zweiten Jahrestags seines Amtsantritts sagte Yoon, er entschuldige sich dafür, dass das unkluge Verhalten seiner Frau Sorge in der Öffentlichkeit ausgelöst habe.Hinsichtlich der jüngst eingeleiteten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in dem Fall sagte er, dass sie fair und strikt arbeiten werde.Zur Forderung des Oppositionslagers nach der Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts zur Ermittlung zu den Vorwürfen gegen die First Lady äußerte sich Yoon aber ablehnend. Er sprach von einer politischen Offensive und einem politischen Akt, die mit dem Wesen und dem Zweck der Sonderstaatsanwaltschaft unvereinbar seien.Yoon deutete zudem die Absicht an, sein Veto gegen das auf Initiative der Opposition verabschiedete Gesetz über die Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts wegen der umstrittenen Ermittlungen zum Tod eines Marineinfanteristen einzulegen. Sollte die Öffentlichkeit nach der Vorstellung der Ermittlungsergebnisse diese als unzureichend oder inakzeptabel bewerten, werde er als Erster die Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts fordern, sagte er.Hinsichtlich der Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze sagte Yoon, die Reform des Gesundheitswesens, einschließlich der Aufstockung der Medizinstudienplätze, könne angesichts der explosionsartig steigenden Nachfrage nach medizinischer Versorgung nicht länger hinausgezögert werden.