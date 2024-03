Südkorea siegt in Qualifikation für Fußball-WM mit 3:0 über Thailand

Photo : KBS News

Südkorea hat in der Qualifikation für die Endrunde der Fußball-WM 2026 mit 3:0 über Thailand gesiegt.Die Mannschaft konnte sich am Dienstag im Rajamangala-Stadion in Thailand deutlich durchsetzen, nachdem sie vor einer Woche daheim gegen Thailand nur 1:1-Unentschieden gespielt hatte.Lee Jae-sung traf in der 19. Minute für die Gäste, ehe Kapitän Son Heung-min nach der Pause auf 2:0 erhöhte. Einwechselspieler Park Jin-seop konnte mit seinem Treffer zum 3:0 den Sieg unter Dach und Fach bringen.Südkorea ist mit drei Siegen und einem Unentschieden Tabellenführer in Gruppe C. Damit stehen die Chancen für ein Weiterkommen in die dritte Qualifikationsrunde sehr gut.