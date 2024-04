Bewertungssystem für Energieeffienz von Elektroautos tritt in Kraft

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist am heutigen Montag ein fünfstufiges Bewertungssystem für die Energieeffizienz von Elektroautos vollständig in Kraft getreten.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte am Sonntag mit, dass die 278 in Südkorea erhältlichen E-Automodelle in fünf Klassen eingeteilt und entsprechend etikettiert würden.Das System soll dazu dienen, dass die Herstellung von hocheffizienten Elektroautos gefördert wird. Den Bürgern soll damit die Entscheidung für Elektroautos mit hoher Effizienz erleichtert werden.Die Fahrzeuge der ersten Klasse, die effizientesten Modelle, können mindestens 5,8 Kilometer pro Kilowattstunde (kWh) zurücklegen. Die Autos der fünften Klasse können bis zu 3,3 Kilometer zurücklegen.Ein Beamter des Industrieministeriums äußerte die Erwartung, dass mit der Einführung des Systems die Entwicklung der Technologie für Elektroautos mit hoher Effizienz gefördert und die Vorliebe von Verbrauchern für solche Elektroautos zunehmen werde.